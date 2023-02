Infiltrazioni d’acqua e distacco di intonaco, Sunia scrive a Iacp e Comune

Il Sunia di Catania, sindacato degli inquilini, ha chiesto all'Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) e al Comune, “di verificare eventuali situazioni di pericolo per l'incolumità degli abitanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche intervenendo con le necessarie manutenzioni”. Lo comunica la segretaria provinciale, Agata Palazzolo.

Nella lettera ai due enti viene sottolineato che numerosi assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica “lamentano che moltissimi edifici ed alloggi di Erp hanno subito nelle ultime ore copiose infiltrazioni di acqua piovana con gravi danni legati non solo alla presenza di acqua dentro gli edifici e gli alloggi, ma anche agli intonaci delle facciate che evidenziano distacchi, così come i frontalini. Tutto ciò rappresenta un rischio per l'incolumità di persone e cose. La situazione che ha già creato notevoli disagi agli abitanti, rischia di peggiorare ancora a causa del maltempo è ancora in corso”.