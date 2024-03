Infortuni sul lavoro, i dati Inail: Catania ancora maglia nera in Sicilia

Catania si conferma la provincia siciliana dove viene denunciato il più alto numero di infortuni sul lavoro. Anche nel primo mese del 2024 i dati Inail rilevati al 31 gennaio indicano 499 casi (+45 rispetto al 2023), il 27 per cento del totale regionale. La provincia etnea conferma il triste primato del 2023, tra i territori isolani dove si è segnato il maggior andamento infortunistico: oltre un quarto del totale regionale.

"È un dato che conferma anche la preoccupazione della Cisl – afferma Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea – che, insieme alle nostre federazioni di categoria, abbiamo ribadito nella manifestazione regionale del 5 marzo, nel quadro della mobilitazione nazionale “Fermiamo la scia di sangue”, per sostenere la piattaforma/decalogo che la Cisl ha presentato al governo nazionale". Uno dei punti della piattaforma proposta dalla Cisl è il potenziamento del personale degli organi di vigilanza, ispettori e medici, e il collegamento delle banche dati tra Spresal e Ispettorato del lavoro. "A Catania, ad esempio - spiega Attanasio - il personale impegnato nei controlli è insufficiente e oberato di lavoro: solo 9 ispettori per oltre 90mila imprese, di cui due dediti al settore dell’edilizia". "Ma, qui come nel resto d’Italia, non è solo questione di numeri - precisa il segretario - è anche una questione di cultura della prevenzione e va affrontata prima possibile. Bisogna puntare sull’informazione e sulla formazione, a partire dall’età scolare, con formazione curricolare nei vari gradi di istruzione. Vanno potenziati i responsabili per lavoratori per la sicurezza, definiti gli obblighi formativi per tutte le figure e promosso l’addestramento svolto da personale qualificato di organismi accreditati e certificati per qualità".

Per la Cisl «occorre prevedere anche per i grandi appalti privati, le stesse garanzie di qualità, trasparenza, responsabilità e regolarità contributiva prevista per gli appalti pubblici e il controllo nei possibili subappalti». «Va poi stabilito un sistema di qualificazione delle imprese - sottolinea Attanasio - partendo da uno strumento come la patente a punti. Occorre sottoscrivere un patto di responsabilità tra sindacati - istituzioni - imprese, per rafforzare le normative con la concertazione e garantire la loro applicazione con la buona contrattazione. Anche per evitare negligenze dovute a cambi di appalto o di contratto, per cui spesso i lavoratori si ritrovano addirittura senza adeguati dispositivi di sicurezza insieme a contratti diversi che generano un bug nel sistema della sicurezza, oltre al dumping salariale e contributivo. In questo quadro generale potranno giocare un fondamentale ruolo gli enti bilaterali per la sicurezza", conclude Attanasio.