Infrazioni al Codice della strada, identificate 80 persone e controllati 51 veicoli

Al fine di intensificare l’attività di controllo del territorio, anche in considerazione dell’approssimarsi delle festività natalizie, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha predisposto mirati posti di controllo in alcune aree strategiche della città. Tale attività è rivolta principalmente alla verifica del rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e della normativa volta a contenere la diffusione del virus Covid-19 nonché alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Nello specifico, tali dispositivi sono stati dispiegati nella zone a più elevata concentrazione di attività commerciali, quali il viale Mario Rapisardi, in quelle di interesse turistico, come Castello Ursino e Piazza Palestro, e in luoghi in cui si registra un intenso traffico veicolare, come Corso Indipendenza, Piazza Risorgimento, Piazza Santa Maria di Gesù e la zona di Monte Po’. All’esito di tali controlli, nel giro di pochi giorni, sono state identificate 80 persone e controllati 51 veicoli, sono stati elevati numerosi verbali per infrazioni alle regole del Codice della Strada, tra i quali alcuni verbali per guida di motoveicoli senza il prescritto casco protettivo nonché per violazioni delle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid-19.