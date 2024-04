Siglata una collaborazione tra Ingv e Regione Siciliana per prevenire le calamità naturali

Collaborazione tra Regione Siciliana e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) per la prevenzione dei fenomeni calamitosi. L`assessore regionale al Territorio e ambiente Elena Pagana, infatti, ha incontrato a Roma, nella sede dell`Ingv, il presidente dell`Istituto Carlo Doglioni e il direttore Massimo Chiappini per avviare una sinergia di natura tecnica, operativa, scientifica e istituzionale. "Siamo qui per dare vita a nuove forme di collaborazione - dice Pagana - oltre a quelle che già esistono sul nostro territorio. Penso alla sede di Palermo e alle attività che vengono effettuate, ma anche alla straordinaria presenza nell`arcipelago delle isole Eolie o quella in provincia di Catania, con l`osservatorio vulcanologico e le sue stazioni che, grazie all`Ingv, rendono l`Etna uno dei vulcani attivi più monitorati al mondo".

Tra gli obiettivi della cooperazione, che si concretizzerà con la firma di accordi e protocolli di intesa, soprattutto lo studio e la determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, l`identificazione degli scenari di pericolosità e l`individuazione delle zone del territorio soggette ai diversi rischi idrogeologico, idraulico, sismico, vulcanologico e agli incendi boschivi. "La collaborazione con la Regione, attraverso l`assessorato del Territorio e dell`ambiente è veramente strategica per noi. Le nostre tecniche - dichiara Chiappini - possono essere utili su tutto il territorio siciliano per una maggiore sicurezza, che sia sostenibile nei vari scenari e in particolare in tutta la zona etnea, dove c`è un grandissimo tesoro dal punto di vista ambientale".