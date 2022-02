Iniziati i lavori del muro di cinta in via Girolamo Gravina angolo via Badia. "Un anno di intenso lavoro per far si che i residenti possano camminare senza la paura di questo dirupo aperto dopo 10 anni di assoluto menefreghismo del consiglio di quartiere", dichiarano il coordinatore della quarta municipalità Cristofaro Fabrizio e il vice Alercia Diego che informano la cittadinanza di essere riusciti a sbloccare i lavori in tempi celeri. "Ringraziamo il nostro consigliere comunale Agatino Giusti di Coraggio Italia per aver protocollato le richieste e portato a termine la situazione, un ringraziamento va anche a tutti i funzionari della manutenzione stradale del comune di Catania", concludono