"Questo non è amore", la polizia incontra cittadini e studenti di Acireale

Il camper rosa della Questura di Catania ha fatto tappa ad Acireale per sensibilizzare, informare e aiutare le donne a segnalare episodi di violenza. Con questo spirito lo scorso 29 novembre, in piazza Duomo, il camper della campagna nazionale “Questo… NON è amore” e gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza hanno fatto conoscere ai cittadini e agli studenti gli strumenti e le metodologie utilizzati dalla polizia quando è chiamata a intervenire nei casi di violenza sulle donne. L’evento ha coinvolto anche gli studenti dei Licei “Gulli e Pennisi” e “Archimede” che hanno visitato il camper allestito come aula didattica multimediale e si sono confrontati sul tema del contrasto alla violenza di genere con una squadra multidisciplinare. Sono intervenuti all’incontro anche il Sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo; il Presidente del Consiglio comunale, Michele Greco e alcuni componenti della Giunta e del Consiglio comunale che hanno mostrato vicinanza e partecipazione.

Sull’iniziativa si è espresso anche il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai che nel commentare questa giornata dedicata al progetto “Questo… NON è amore”, ha sottolineato come “sia importante per la Polizia di Stato esprimere al massimo le azioni di formazione e informazione, senza soluzione di continuità, attraverso una presenza continua sul territorio e massima vicinanza alle comunità. Supportare le vittime nel percorso della denuncia, facendo squadra con le varie figure professionali coinvolte è la vera forza per combattere insieme una tipologia di reati pericolosi per l’intera società”. Numerosissime le domande dei giovani per comprendere meglio le dinamiche con cui vengono affrontati questi delicati casi di violenza, psichica e fisica. Il progetto contro la violenza di genere ha in programma nuove tappe in altre piazze e luoghi di incontro della provincia di Catania.