Conto alla rovescia per il nuovo anno scolastico, l'assessore Guzzardi: "Al lavoro per risolvere tutte le criticità"

Mancano ormai pochi giorni al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico. Tra l’11 e il 13 settembre la totalità dei bambini e ragazzi catanesi riprenderà il proprio posto tra i banchi di scuola. Mentre genitori e studenti si preparano per la routine delle lezioni, sono tante le sfide critiche da affrontare per le istituzioni: dalle infrastrutture degli edifici (con risorse derivanti da Pnrr e altri canali di finanziamento), messe ogni anno a dura prova dai “capricci” del tempo alla dispersione scolastica, un fenomeno che vede Catania triste protagonista tra le città metropolitane (con un tasso di abbandono del 25% secondo gli ultimi dati diffusi a gennaio di quest’anno). L’Amministrazione comunale prova a cambiare marcia dal canto suo per quanto riguarda questo tema, varando un piano di contrasto in accordo con i dirigenti scolastici. Una battaglia culturale, di legalità e di civiltà, assicurando continuità nella collaborazione con tutte le parti in causa, consapevole che Scuola ed Istruzione svolgono un ruolo fondamentale nella crescita culturale e civica dei futuri cittadini. Di problemi, numeri e obiettivi abbiamo parlato con l'Assessore alla pubblica istruzione del comune di Catania, Andrea Guzzardi.

Assessore, all’alba di questo nuovo anno scolastico, qual è lo stato di salute delle scuole catanesi?

"Come Giunta il nostro obiettivo è dare maggiore attenzione alle scuole del nostro Comune. Nell'incontro che abbiamo avuto l'altro giorno con i dirigenti scolastici, oltre all'auspicio che sia un anno scolastico positivo per tutti, ci siamo confrontati sui temi che ruotano attorno alla scuola, toccando tutti i temi sensibili. Sicuramente non possiamo dire che le nostre scuole siano perfette e nuove ma si sta cercando di capire programmare e risolvere quelle che sono le criticità, dalle più alle meno urgenti".

Una delle criticità principali è sicuramente quella legata alle infrastrutture, sono state adottate procedure a Catania prima dell'inizio dell'anno scolastico?

"I problemi legati all'edilizia scolastica ce li portiamo dietro da vent'anni. Quelli che fino a quindici anni potevano rientrare in problemi di normale amministrazione, con il passare del tempo e i mancati interventi si sono purtroppo ingigantiti. In alcuni plessi ci sono criticità importanti che stiamo cercando di risolvere. Nelle piccole cose, quindi le urgenze pre apertura scolastica, sono state messe in programma e le stiamo risolvendo. Abbiamo cercato di creare ad agosto una cabina di regia e le cose stanno camminando.

Con la direzione ecologia, tramite l'assessore Tomarchio, abbiamo messo in moto la pulizia della cenere vulcanica di tutti i piazzali prima dell'apertura delle scuole. Contestualmente sono iniziati i lavori di pulizia degli spazi esterni delle scuole. I lavori, effettuati da parte della Multiservizi, riguardano oltre la pulizia accurata degli ambienti esterni, la cura, la potatura e lo scerbamento degli spazi verdi che sono di pertinenza delle scuole. Siamo già al 40% del lavoro fatto e pensiamo che entro la seconda settimana di settembre completeremo gli interventi".

Capitolo sicurezza: è in programma un ampliamento delle cosiddette "strade scolastiche"?

"Stiamo lavorando in questo senso su singoli progetti che le scuole ci hanno richiesto. Ad oggi non c'è un vero piano pedonale intorno alle scuole. Questo è un aspetto un po' più ampio perchè tocca diverse deleghe del Comune di Catania. Stiamo lavorando su ampio spettro ma come detto sui singoli progetti siamo a buon punto e l'obiettivo è portarli a termine nel minor tempo possibile".

Quali contromisure state attuando per combattere la dispersione scolastica, fenomeno che vede Catania triste protagonista?

"Bisogna innanzitutto fare una distinzione che solitamente non viene fatta, perchè vi sono competenze che fanno riferimento all'ufficio provinciale e competenze che invece fanno capo dalla pubblica istruzione comunale. La dispersione scolastica è sicuramente un fenomeno che interessa tutta Catania, dai 3 ai 18 anni. Sempre con i dirigenti scolastici stiamo studiando soprattutto quale siano le fasce più colpite da questo fenomeno e quali contromisure mettere in atto. Una soluzione, ad esempio, potrebbe essere l'aumento delle ore pomeridiane, dando ai giovani la possibilità di rimanere a scuola o in spazi esterni e prendere parte ad attività e progetti organizzati dai singoli istituti".

Un messaggio per i ragazzi in vista dell'inizio della scuola...

"Naturalmente auguro che vada tutto per il verso giusto. La scuola va vissuta come un momento importante della propria vita perchè non è solo un luogo dove si trasmettono saperi e competenze ma soprattutto dove si impara a mettere le basi per il proprio futuro, a crescere, a costruire relazioni e a stare con gli altri".