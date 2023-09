Riposto, visita del sindaco al plesso Marano per l’inizio dell’anno scolastico

“Sono qui per la prima volta da sindaco all’apertura di un anno scolastico. Ricordo che anche io, come voi, il primo giorno di scuola avevo un po’ di ansia ma anche di curiosità di conoscere i nuovi compagnetti. Ricordatevi di ascoltare gli insegnanti, di imparare quanto più potete e di divertirvi perché la scuola è anche questo”. Con queste parole il sindaco di Riposto Davide Vasta ha salutato questa mattina, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, gli alunni della scuola primaria del plesso ‘M. Marano’ dell’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’.

Alle ore 8.30 il primo cittadino, insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Torrisi, ha incontrato la preside Cinthia D’Anna, gli insegnanti e i piccoli studenti. “Chissà se tra di voi ci sarà la futura o il futuro sindaco della città di Riposto – ha proseguito Vasta - Per farlo dovete studiare, comportarvi bene e non fare troppo i monelli. Io sono padre di un bimbo che quest’anno inizierà l’asilo nido. Non vedo l’ora – ha concluso - che diventi grandicello come voi e che inizi la scuola. Buon anno scolastico a tutti”.

Anche l’assessore Elisa Torrisi ha rivolto un augurio ai bimbi e a tutto il personale della scuola. “Per me è un’emozione essere qui oggi – ha detto - Vi auguro un buon anno scolastico. Apprendete più che potete dalle vostre maestre. Porgo un augurio di uno splendido anno scolastico anche alle insegnanti. Non stancatevi mai, trasmettete a questi bambini tutto l’amore che avete perché – ha concluso l’assessore Torrisi - per fare i maestri bisogna davvero avere una grande passione. Tanti auguri e divertitevi. Buon anno scolastico”. Nelle prossime settimane sindaco e assessore si recheranno in visita anche negli altri plessi del territorio per rivolgere un augurio a tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico.