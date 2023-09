Inizio anno scolastico e viabilità, Spampinato: "Assicurare ordine e sicurezza"

Da oggi e per tutta la settimana riprenderà il nuovo anno scolastico in tutta Catania. In un territorio caratterizzato dal forte pendolarismo come “Borgo-Sanzio” questo si traduce in un enorme aumento del flusso veicolare soprattutto nella prima e nella tarda mattinata. Per queste ragioni la presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato chiede al Sindaco Trantino e all’assessore alla Viabilità di attivare tutti i provvedimenti necessari a garantire una mobilità cittadina scorrevole per tutta la settimana. In particolare vanno attenzionati nodi strategici per “Borgo-Sanzio” quali il Tondo Gioeni, il viale Vittorio Veneto, corso Italia, corso delle Province, via Giuffrida, via Etnea e via Caronda. Serve l’impiego di pattuglie della polizia municipale anche davanti le scuole per garantire la sicurezza di genitori, alunni e insegnanti. In questo contesto, quindi, prendere tutti gli opportuni provvedimenti del caso è fondamentale per avere un municipio più vivibile e sicuro. Resta ferma la sicurezza che, comunque, il Sindaco Trantino si adopererà immediatamente per garantire un flusso veicolare scorrevole in tutta la città.