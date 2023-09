Mascali, si avviano a conclusione gli interventi di manutenzione sulle scuole

Lunedi 11 settembre suona la campanella nei plessi scolastici di Mascali. Dopo la pausa estiva, tornano in classe gli studenti delle classi prime della scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. L’assessore alle Manutenzioni, Angelo Patti, ha effettuato una serie di ricognizioni nei plessi del territorio comunale. L’amministrazione comunale per le manutenzioni ha stanziato la somma complessiva di 37mila e 500 euro. Interventi che hanno interessato le sedi scolastiche di Nunziata, piazza Dante, Fondachello, Carrabba e viale Immacolata. Le opere manutentive per la scuola di Nunziata si sono sostanziate nella tinteggiatura di alcuni locali, la rimozione della cenere vulcanica, la sigillatura dei pluviali, il ripristino dei servizi igienici, l’installazione di uno scaldabagno e la verniciatura del portone d’ingresso. Nel plesso di piazza Dante, invece, sono in fase di allestimento gli interventi di ripristino degli intonaci ammalorati, tinteggiatura, rifacimento dei frontalini e opere di protezione. Nella scuola di via Spiaggia a Fondachello, invece, oltre al ripristino della funzionalità idraulica dei pluviali, sono stati effettuati interventi per eliminare le infiltrazioni. Nella scuola Media di viale Immacolata, è stata effettuata la sostituzione della tubazione idrica, servizi igienici, tinteggiatura di alcuni locali. Nel plesso di via Aldo Moro a Carrabba, infine, è stata rimossa la cenere vulcanica e sigillati i pluviali esterni. “Come Amministrazione comunale – ha detto il vice sindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Veronica Musumeci - abbiamo intrapreso un tragitto nel quale l’organismo scolastico è partner fondamentale per il suo ruolo di educatore. Il nostro obiettivo è rendere la scuola protagonista della città, perchè essa costituisce un momento unico e irrinunciabile di sviluppo della nostra comunità”.