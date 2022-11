Iniziate le operazioni di sbarco dala Geo Barents: scendono a terra le prime famiglie | Video

Sono in corso le ispezioni da parte dell'Usmaf-Ministero della Salute per decidere chi ha diritto a lasciare la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere

Sono iniziate le prime operazioni di sbarco dei migranti a bordo della Geo Barents. La nave di Medici Senza Frontiere è entrata nel pomeriggio al porto di Catania dopo aver soccorso in varie operazioni 572 migranti. Sono in corso le ispezioni da parte dell'Usmaf-Ministero della Salute per decidere chi ha diritto a lasciare l'imbarcazione. Intanto, si profila un braccio di ferro burocratico col la Humanity1, il cui comandante ha rifiutato di lasciare lo scalo etneo, chiedendo di poter fare scendere i 35 naufraghi ancora in attesa di una destinazione.