Acireale, ottenuto un finanziamento di 95mila euro per implementare servizio "Pago Pa"

Ammonta a 94.692 euro il finanziamento concesso al Comune di Acireale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale, con fondi del Pnrr, per l'implementazione del sistema “PagoPa”, sistema che facilita l'interazione fra cittadini ed enti pubblici. Il finanziamento è il primo di 5 bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a cui il Comune di Acireale ha partecipato.

A riguardo, il sindaco, Stefano Alì, ha dichiarato: “Ringrazio l'Ufficio Sistemi informativi, composto da Sergio Spadaro, Paolo Consoli e, da qualche giorno, anche da Rosario Garozzo, attivato al momento del mio insediamento, per l`impegno, la capacità professionale e la mole di lavoro che affronta”. Di recente, ha ricordato il primo cittadino acese, lo stesso Ufficio ha aggiudicato finanziamenti provenienti da una linea regionale per 4 progetti, facenti riferimento alla informatizzazione delle sedute consiliari, alla possibilità di votazione on line dei cittadini, all`implementazione di servizi “on line” nonché la realizzazione di un Sistema informativo geografici (Gis) pubblicato anche su web. “ È evidente – ha aggiunto il sindaco Alì – che il raggiungimento dei risultati è legato sempre all'impegno ed alle capacità delle persone. Nello specifico, il bando per il “PagoPa”, oggetto di questo ultimo finanziamento ottenuto, evidenzia un gravissimo problema dei Comuni del Meridione, la mancanza di risorse con competenze specifiche. La dotazione finanziaria per il Sud (Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) ammonta a 80 milioni, ma sono state presentate soltanto 258 domande per un importo di appena 11.205.198 euro. Si tratta di opportunità che, purtroppo, si perdono e che ci lasciano indietro sul piano dell’innovazione e non solo”.