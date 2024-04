Nella giornata di ieri si è insediata nel comune di Palagonia la commissione straordinaria di liquidazione. Il comune invita, quindi, chiunque ritenga di vantare un diritto di credito per fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 252, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), a presentare istanza in carta libera, corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito del comune di Palagonia, il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano dì rilevazione della massa passiva.

L'istanza dovrà essere indirizzata alla commissione straordinaria di liquidazione del comune di Palagonia e trasmessa nei seguenti modi:

- a mezzo mail Pec all'indirizzo: protocollo.palagonia@legalmail.it;

- a mezzo raccomandata del servizio postale all'indirizzo piazza Municipio, 1, 95046 - Palagonia; - mediante consegna al Protocollo generale del Comune di Palagonia, in orario d'ufficio e cioè tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

L'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dal 12 aprile 2024, giorno successivo alla odierna pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune. Si invita a prendere visione in dettaglio dell'Avviso e di utilizzare i modelli allegati numero 2 e 3 contenuti in esso per l'istanza di ammissione alla massa passiva.