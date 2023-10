Scappano all'alt della polizia, bloccati e arrestati dopo un lungo inseguimento

Nella giornata di ieri, personale della polizia, nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, ha arrestato due giovani per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico nelle prime ore della mattina uno scooter con a bordo i due giovani non si sarebbe fermato all’alt imposto da una volante in viale Mario Rapisardi, fuggendo per le vie cittadine. Ne sarebbe scaturito un lungo inseguimento nel corso del quale i due giovani imboccavano anche diverse strade contromano. Grazie all’ausilio di altre volanti lo scooter è stato intercettato e fermato in via Caronda e i due sono stati bloccati dopo una breve colluttazione.

Nel contempo un’altra pattuglia recuperava un involucro lanciato in corsa dallo scooter all’altezza di via Caronda e contenente 19 grammi di hashish. Dopo le formalità di rito, il sequestro della sostanza stupefacente e del motorino i due giovani, incensurati, sono stati tratti in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.