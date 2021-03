Inseguimento in auto in viale Kennedy: arrestato pusher

I carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato il 47enne palermitano Salvatore Celestre, attualmente domiciliato a Catania, per detenzione e spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari stavano percorrendo il viale Kennedy quando, giunti all’ultima rotatoria, hanno notato una Skoda Octavia di colore bianco il cui guidatore, con una condotta di guida “irruenta”, stava dirigendosi verso la zona industriale. Ovviamente l’attenzione dei militari si è focalizzata sull’autovettura e sul suo conduttore che, appena si è accorto della paletta dei carabinieri che gli intimavano di accostarsi, ha invece iniziato la fuga mettendo in pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada, nonostante fosse inseguito a sirena accesa. L’uomo ha arrestato più volte la propria autovettura per poi ripartire sgommando, zigzagando tra i veicoli e cercando di “seminare” i Lupi, ma vista l’impossibilità di riuscire nel suo intento ha lanciato come ultimo tentativo un involucro dal finestrino, proseguendo ancora la sua corsa infine poi interrotta da una manovra dei suoi inseguitori. Mentre un’altra pattuglia ha recuperato la busta di plastica di cui si era disfatto durante la fuga, contenente 105 grammi di cocaina in pietra, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 135 euro quindi, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.