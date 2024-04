Installati a Santa Maria di Licodia due defibrillatori acquistati con il bilancio partecipativo

Sono stati installati nella giornata di ieri, a Santa Maria di Licodia, due defibrillatori pubblici di comunità acquistati dal Comune grazie al progetto "Ti aiuto col cuore" del Bilancio Partecipativo 2021, presentato dalla Misericordia di Santa Maria di Licodia che dal 1986 è presente sul territorio in risposta alle tante esigenze sanitarie della comunità licodiese e non solo. La cerimonia di posa ed inaugurazione si è tenuta sotto i portici di piazza Umberto I, nei pressi del comando di polizia municipale, dove è presente una delle due teche. Un luogo strategico e centrale, facilmente raggiungibile da chi dovesse avere bisogno di questo dispositivo salvavita. Un secondo defibrillatore è stato invece posizionato all'esterno della Villa Belvedere, contribuendo a rendere sicuro uno spazio frequentato da grandi e piccini.

"La posa dei due defibrillatori, dimostra che la collaborazione tra volontariato ed istituzioni può restituire alla comunità dei benefici positivi" - ha spiegato il governatore della Misericordia Luca Crispi. "Seppur questo progetto era stato bocciato nel bando 2020, siamo riusciti a far capire alla politica locale l'importanza della presenza sul territorio di strumenti salvavita come questi. Nonostante le lungaggini legate all'acquisto e poi la posa, oggi siamo felici - come Misericordia - di sapere che questa piccola cittadina è più sicura. In Italia si registrano circa 60 mila morti l’anno per arresto cardiaco, 5 mila al mese, 167 al giorno, circa 7 ogni ora, anche tra soggetti che non hanno mai manifestato problematiche cardiache precedenti. La presenza di un defibrillatore pronto ad essere utilizzato, rappresenta una marcia in più sul fronte della sicurezza in tema di malattie cardiovascolari. Evitare queste tragedie è possibile, grazie alle cosiddette manovre di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo di un defibrillatore (il cui costo è inferiore ad uno dei più moderni smartphone) compiute da personale laico (quindi non sanitario), entro pochi minuti dalla perdita di coscienza".

Presenti alla cerimonia anche il presidente del Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, il primo cittadino licodiese Giovanni Buttò, il vicesindaco Mirella Rizzo, il presidente del consiglio Maria Russo, la consigliera Caterina Piemonte, l'assessore al Bilancio Giuseppe Nicolosi e la componente del collegio dei saggi di confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, Annalisa Schillaci. "Oggi si dona alla cittadinanza uno strumento molto utile che può salvare vite - ha detto il sindaco Buttò - L'amministrazione insieme al grande lavoro fatto dalla Misericordia di Santa Maria di Licodia, ha deciso di acquistare 2 defibrillatori che sono posizionati uno sotto piazza Umberto I e l'altro alla villa Belvedere. Questo è un bene per tutta la collettività e mi auguro, visto quello che sta accadendo in questi giorni, che si capisca l'utilità che può avere un defibrillatore che non viene installato né per l'amministrazione né per la Misericordia, ma per l'intera collettività. Speriamo che non venga utilizzato mai ma che sia sempre a disposizione".

Plauso per l'iniziativa anche da parte del presidente del Comitato delle Misericordie di Catania, Alfredo Distefano. "Complimenti alla locale Misericordia per il progetto presentato e complimenti anche all'amministrazione che ha creduto in questa proposta - ha detto Distefano - Molte volte i progetti che partono dalla base, di democrazia partecipata rimangono solo scritti sui fogli di carta delle delibere e poi messi nel dimenticatoio. Oggi a Santa Maria di Licodia, per il tramite della locale Misericordia che opera attivamente su più fronti, si realizza concretamente ed in maniera tangibile un progetto di bilancio partecipativo utile per tutta la collettività".