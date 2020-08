Insulti razzisti di un consigliere di Scordia, Saitta (M5S): “Un'offesa per tutta la città, si dimetta”

Il deputato alla Camera del Movimento Cinque Stelle Eugenio Saitta ha scritto, con la consigliera comunale Maria Contarino, una missiva al primo cittadino di Scordia e al presidente del consiglio comunale a seguito del grave episodio di intolleranza che ha visto come protagonista un esponente del civico consesso che ha pubblicato frasi gravi e di matrice razzista. Entrambi hanno chiesto le dimissioni del consigliere comunale. “Da cittadino di Scordia e orgoglioso di esserlo e da rappresentante delle istituzioni – dice Saitta – ho sentito il dovere di rivolgermi al sindaco e al presidente del consiglio per evidenziare l'onta che ha subito la nostra comunità a seguito delle parole del consigliere Pernice. Parole inqualificabili e aberranti di carattere razzista e volte al disprezzo della persona. Queste parole offendono tutti coloro ai quali sono dirette e ledono l'onore del consiglio comunale, offendono anche i sentimenti della nostra città che in tante occasioni ha dato dimostrazione di solidarietà, tolleranza e spirito di accoglienza”. “Vorremmo esprimere un appello al senso civico e all’articolo 54 della Costituzione Italiana – spiegano Saitta e Contarino - che richiede disciplina e onore ai cittadini che sono chiamati a svolgere funzioni pubbliche. Come conseguenza di quelle parole becere, intrise di ignoranza e razzismo, auspichiamo che il consigliere prenda coscienza della propria inadeguatezza e si dimetta. Come Movimento, come cittadini e, prima ancora, come esseri umani non possiamo restare in silenzio, l'istigazione all'odio razziale è quanto di più indegno possa esserci per una cittadinanza civile che dovrebbe esser volta all’inclusione e non al disprezzo dell'altro, chiunque esso sia”. “Chiediamo a tutta l'Amministrazione di Scordia – concludono I due esponenti del M5S - di prendere le distanze da queste dichiarazioni. Le cariche istituzionali hanno il dovere di esprimersi sempre nel rispetto della pluralità

