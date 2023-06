L’International Fashion Week arriva a Catania: protagonisti stilisti e giovani fashion designer

L’IFW International Fashion Week arriva a Catania: da sabato 1° luglio a lunedì 3 grandi stilisti, fashion designer e giovani emergenti news generation saranno protagonisti della tre giorni di moda, arte e cultura promossa dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, che quest’anno ha scelto la città etnea per ospitare l’evento, la sfilata delle 2023/24 collection e la consegna dei prestigiosi Golden Muse Award. Carlo Alberto Terranova e Giovanni Cannistrà i primi due nomi “big” annunciati che riceveranno, nella serata in programma domenica 2 luglio a Palazzo Biscari, l’ambito premio assegnato ad illustri personalità che si sono distinte, anche a livello internazionale, per alti meriti.

I dettagli della manifestazione e gli altri numerosi ospiti e contenuti artistici saranno illustrati nella conferenza stampa di presentazione che si terrà a Palazzo degli Elefanti, martedì 20 giugno alle ore 11, nella sala Coppola alla presenza degli organizzatori, la presidente e il direttore della Camera Nazionale Giovani Fashion Designer, rispettivamente, Alessandra Giulivo e Dario Caminiti, del neosindaco di Catania Enrico Trantino, dell’assessore comunale al Bilancio, patrimonio e partecipate Giuseppe Marletta, del presidente provinciale Unsic Carlo Maccarrone. Prenderanno parte anche: i consiglieri del Comune di Catania Simona Latino e Salvatore Giuffrida, il consigliere del Comune di Acireale Carmelo Messina, l’assessora del Comune di San Pietro Clarenza Desiree Daniela Delia, l’assessore del Comune di Ramacca Francesco Vallone, il presidente del Consiglio comunale di Aci Catena Massimo Suaria, il consigliere comunale di Aci Catena Rosario La Rosa, il consigliere del Comune di Aci Sant’Antonio Fabrizio Maccarrone, la consigliera del Comune di Caltagirone Selenia Tutone, il consigliere del Comune di Mineo Angelo Catania, il consigliere del Comune di Paternò Lorenzo Terranova, il presidente III Municipio di Catania Maria Spampinato e la consigliera VI Municipio di Catania Spampinato Grazia.