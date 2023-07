Sparatoria di Nesima, il 27enne fermato si è avvalso della facoltà di non rispondere

Giovanni Di Benedetto, il 27enne posto in stato di fermo presso il carcere di Piazza Lanza in relazione alla sparatoria verificatasi lo scorso venerdì a Nesima, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia, svoltosi questa mattina presso lo stesso istituto di pena. Il suo legale, Dario La Monica, conferma che i capi di imputazione a suo carico sono ora tentato omicidio, in relazione al ferimento del catanese 43enne Carmelo Leonardi, precipitato dal secondo piano dell'appartamento popolare di via Santo Cantone 10 durante le concitate fasi della presunta lite, e di omicidio. E' infatti deceduto ieri mattina, presso l'ospedale Garibaldi Centro di Catania, il 27enne albanese Kastriot Ismailaj. Fin da subito le sue condizioni cliniche erano parse disperate: l'uomo era stato colpito da un proiettile al cranio. Gli investigatori della squadra mobile hanno ritrovato e posto sotto sequestro una pistola.

Giovanni Di Benedetto si è presentato spontaneamente presso gli uffici della squadra mobile lo scorso sabato. Nel pomeriggio è atteso l'esito della convalida del fermo e, successivamente, potrebbero emergere ulteriori particolari. Sempre ieri pomeriggio è trapelata la notizia di due altri due persone che, pare, siano coinvolte in qualche modo nella vicenda e ricercate. La Procura prosegue le indagini nel massimo riserbo.