Un blitz della finanza interrompe il concerto del rapper Skinny

Arriva la guardia di finanza e addio festa. Addio festa e inizio degli accertamenti, che vanno avanti sotto diversi profili, di natura non solo penale, ma, ovviamente, anche fiscale. Il blitz è avvenuto qualche settimana addietro a Noha, frazione di Galatina (in provincia di Lecce), all’interno di una villa privata con piscina. Era stata affittata in nero, secondo quanto contestato dai militari della guardia di finanza, per organizzare una festa a pagamento, con il rapper catanese Skinny. Con possibilità di ampia affluenza, visto il grande parcheggio.

All’arrivo delle “fiamme gialle” della compagnia di Gallipoli - come riporta LeccePrima - nella villa c’erano non meno di 600 persone. Insomma, un evento che proprio non poteva passare inosservato. Dato che l’evento era stato pubblicizzato dall’organizzatore, gli stessi finanzieri si sono presentati, dapprima, in borghese. Insomma, hanno finto di essere ospiti per le prime, necessarie, verifiche e farsi un’idea del party. Poi, al momento opportuno, sono arrivati i colleghi in divisa e con le auto di servizio.

I finanzieri hanno accertato che l’organizzatore della serata, un giovane di 21 anni di Aradeo, e il proprietario della villa, un 43enne di Galatina, non erano in possesso della licenza di pubblica sicurezza e della certificazione di prevenzione incendi. Aspetto ancor più allarmante: l’area adibita a discoteca era totalmente sprovvista delle uscite di sicurezza. Immaginarsi i rischi dovuti alla calca in un’eventuale, improvvisa situazione di pericolo.

Il 21enne e il 43enne sono quindi stati segnalati alla Procura di Lecce, per le ipotesi di reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento e di omessa certificazione di prevenzione antincendio. Sono state elevate anche sanzioni amministrative per la vendita di prodotti alcolici e per l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatori.

Sei ospiti sono stati segnalati al prefetto di Lecce perché trovati con modici quantitativi di tipo hashish e marjuana per uso personale. Gli stupefacenti sono stati sequestrati. Le verifiche, però, non finiscono qui. Si stanno approfondendo ulteriori aspetti di natura fiscale e giuslavorista, considerando anche, per esempio, che ogni singolo accesso sarebbe costato una ventina di euro circa.

Il 43enne proprietario dell’immobile, difeso dall’avvocato Paride Marti, ha presentato una memoria difensiva per illustrare la propria posizione al pubblico ministero inquirente, Maria Grazia Anastasia. Sostenendo, in sostanza, di aver stipulato un contratto con il giovane di Aradeo, per l’affitto della parte esterna della villa per una somma di circa 800 euro. Non avrebbe avuto reale contezza dell’entità dell’evento o del fatto che vi sarebbe stata una sorta di vendita di biglietti per l’accesso.

Un'immagine della festa