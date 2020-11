Stop ai collegamenti ferroviari causa lavori sulla tratta Fiumefreddo – Giarre

La tratta Fiumefreddo – Giarre, lungo la linea ferroviaria Messina – Catania, sarà interessata da alcuni lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale, programmati dalla mezzanotte di domani, 28 novembre, alle 24 del 29 novembre, che determineranno un’interruzione. Per ovviare al problema, Trenitalia ha annunciato che nelle date indicate verrà istituito un servizio sostitutivo, garantito attraverso autobus da turismo, che effettueranno la fermata e la sosta nei piazzali antistanti le stazioni ferroviarie ricomprese nella tratta in questione.

