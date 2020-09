Interventi di manutenzione nelle scuole di Aci Castello per ripartire in sicurezza

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione operativa al palazzo comunale di Aci Castello a cui hanno partecipato, oltre ai capi area della pubblica istruzione e manutenzione, Natalino Fraggetta dirigente scolastico dei 12 plessi dell’istituto Comprensivo Falcone, il sindaco Carmelo Scandurra e i due assessori Salvo Danubio e Antonella Napoli. Si è proceduto a fare il punto sui lavori svolti nei vari plessi per consentire la riapertura delle scuole. Già dal mese di luglio, viste le particolari circostanze dovute all’emergenza Coronavirus dettate per l’anno venturo, l’amministrazione comunale aveva recepito le indicazioni del dirigente scolastico utili per l’avvio in sicurezza e secondo norme di legge. Oltre ai lavori ordinari annuali sono stati svolti interventi mirati al recupero di ulteriori spazi all’interno delle aule. Il Comune è intervenuto, assistendo la scuola, per rimuovere mobili e suppellettili in esubero. In particolare gli interventi hanno riguardato anche gli esterni delle scuole per ottenere maggiori spazi da fruire per le attività didattiche ma anche per evitare file e conseguenti assembramenti in entrata ed in uscita dalle scuole.

Lavori negli spazi esterni delle scuole materne di Ficarazzi, Acitrezza e in piazza Micale ad Aci Castello. Per quest’ultimo si è ottenuto un finanziamento con fondi statali che ha permesso di realizzare il rifacimento di tutto il cortile con due ingressi. Interventi anche negli ingressi delle strutture di via Trieste a Ficarazzi e via Dusmet ad Acitrezza dove inevitabilmente si creavano ingorghi di automobili all’inizio e alla fine delle attività didattiche. Gli amministratori comunali precisano che al di là delle esigenze strutturali, dettate dalle nuove indicazioni emergenziali, sono stati realizzati degli interventi volti alla messa in sicurezza dei plessi anche con riguardo all’adeguamento delle norme antincendio con lavori svolti sui plessi di Acitrezza, Aci Castello e Cannizzaro. "Siamo pronti per l’avvio - ha dichiarato l’assessore alla manutenzione Salvo Danubio - il Comune ha svolto tutte le attività necessarie a tale scopo". "Auguriamo buon lavoro agli operatori scolastici, agli studenti e alle loro famiglie, con l'auspicio di poter avviare, il più possibile in serenità, le attività di questo nuovo anno. Siamo consapevoli delle nuove e più difficili condizioni che dovranno vivere tutti ma siamo ottimisti". Le attività didattiche inizieranno il 24 settembre per decisione di un ampio consiglio d’istituto che ha preferito ricominciare la scuola senza andare incontro, da subito, ad una sospensione delle attività didattiche nei plessi sede dei seggi elettorali per il referendum previsto nei giorni 20 e 21 settembre.