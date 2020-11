Situazione economica nel catanese, il punto con i presidenti di Confindustria e Confcommercio

La seconda ondata della pandemia sta colpendo sia la salute dei catanesi sia il tessuto economico e produttivo. Immaginare la ripartenza è difficile: molte attività saranno costrette a un lungo stop per ancora diverso tempo e, per questa ragioni, le associazioni di categoria stanno continuando a chiedere interventi alle istituzioni per evitare la desertificazione imprenditoriale.

Quali interventi sono stati fatti sinora? Sono stati sufficienti? Ne parleremo oggi, 19 novembre, dalle ore 15 con il presidente di Confindustria Catania Antonello Biriaco e domani, 20 novembre, con il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen. Intervisteremo, in diretta sulla nostra pagina facebook ufficiale, i rappresentanti delle associazioni di categoria per capire insieme il quadro attuale della provincia etnea e per fare da cassa di risonanza, delle rivendicazioni delle imprese, nei confronti delle istituzioni.