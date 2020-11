Coronavirus e crisi economica, il vice sindaco Bonaccorsi in diretta su Catania Today

Sarà il vice sindaco Roberto Bonaccorsi, attualmente sindaco facente funzioni, il primo ospite di una serie di interviste in dirette di Catania Today per affrontare i nodi di questo complesso momento storico. L'intervista sarà trasmessa domani, 5 novembre, dalle 15.15 in diretta sulla nostra pagina Facebook, appronfondirà la situazione sanitaria ed economica a Catania alla luce dell'esigenza di tutelare sia la salute dei cittadini sia il settore commerciale.

Nei giorni scorsi anche in città si sono svolte le proteste dei commercianti e delle associazioni di categoria che chiedono riaperture e sostegni mentre, al contempo, preoccupa la situazione delle strutture sanitarie sottoposte a un notevole stress per via dei tanti accessi per casi positivi al Covid19. Inoltre verrà affrontato anche il tema della scuola, della didattica a distanza e dell'assistenza ai diversamente abili. Come farà un Comune in dissesto a far fronte ai minori introiti derivanti dalle tasse comunali e a sostenere cittadini e imprese?