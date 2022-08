Intimidazioni agli amministratori locali: la Sicilia è quarta in Italia

Sono 300 gli amministratori locali minacciati nei primi sei mesi dell'anno, di cui 153 sindaci. Sono i dati contenuti nel dossier del Viminale, pubblicato in occasione della tradizionale riunione del 15 agosto del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In testa per intimidazioni c'è la Lombardia con 42 episodi, seguita da Campania con 40 e Calabria con 33. Seguono la Sicilia (27) e la Puglia (26).