"Intitolare luogo simbolo a Battiato", iniziativa di Enzo Bianco: firmata da tutti i consiglieri

Un ordine del giorno firmato da tutti i consiglieri che impegna ad "intitolare in modo esclusivo a Franco Battiato, senza indugio, una strada, una piazza o un luogo simbolico ed adeguato della città a cui legare il ricordo di un figlio così illustre" è stato presentato al sindaco e l'amministrazione comunale di Catania. Promotore dell'iniziativa è stato l'ex ministro dell'Interno ed ex sindaco Enzo Bianco, ora consigliere comunale. "Come promesso qualche giorno fa, forte dell'affettuoso sostegno da parte di tantissimi catanesi e delle tantissime adesioni - ha detto Bianco - oggi, insieme a tutti i consiglieri comunali di tutti i Gruppi, ho presentato una mozione per impegnare l'amministrazione comunale, che a distanza di otto mesi dalla morte non lo ha ancora ricordato degnamente, ad intitolare in modo esclusivo al grande Franco Battiato, senza perdere altro tempo, una strada, una piazza o un luogo simbolico e adeguato della nostra città, a cui legare il ricordo di un figlio così illustre. E' il minimo che si possa fare - ha aggiunto Bianco - per omaggiare la memoria di uno tra i piu' grandi e poliedrici musicisti italiani. Profondamente legato alla citta' di Catania, dove ha vissuto e diretto per anni l'Estate catanese. Nel Teatro greco si era esibito per l'ultima volta con l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini. Con la sua arte ha portato in alto il nome di Catania e le ha dato lustro in tutto il mondo. Con la sua scomparsa ha destato grande commozione in tutti noi e lasciato un vuoto incolmabile. E' arrivato il momento di ricordarti come meriti, caro Franco".