Riqualificazione di piazza Battiato, Bianco: "Grazie a Trantino per aver onorato l'impegno"

"Pochi giorni dopo la scomparsa di Franco Battiato, una delle persone a me più care, proposi in Consiglio Comunale di intitolargli una Piazza (non una generica dedica, ma una intitolazione ufficiale). La delibera fu approvata all'unanimità dall'intero Consiglio. Proponemmo proprio piazza Nettuno. Oggi l'Amministrazione Trantino ha onorato questo impegno”. Lo afferma l’ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, in merito all'intitolazione di piazza Nettuno a Franco Battiato.

“Un omaggio - aggiunge - ad un grande artista, ad un figlio illustre della nostra terra. Ringrazio di cuore. Anche per gli interventi di completamento della piazza. E per la manutenzione della pista ciclabile (di colore azzurro, come avevo voluto). Grazie".