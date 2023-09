Intitolata all'ex Prefetto Giuseppe Poidomani la sala consiliare del IV Municipio

Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione all'ex Prefetto Giuseppe Poidomani della sala consiliare del IV Municipio, in via Don Minzoni 40.

Presenti all'evento i familiari di Poidomani, l'assessore Alessandro Porto, il presidente del quarto Municipio, Rosario Cavallaro e i consiglieri, tra cui Giuseppe Ragusa (M5S), promotore dell'iniziativa in onore dell'ex Prefetto: "Oggi si è reso omaggio a un uomo che ha servito per 70 anni la nostra Nazione ed ha reso migliore la zona di San Giovanni Galermo, facendosi promotore per la sua unificazione al Comune di Catania".