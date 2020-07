Investe un passante e scappa: arrestato pirata della strada

I carabinieri di Biancavilla, con il supporto dei colleghi di Santa Maria di Licodia, hanno arrestato un 24enne, poiché ritenuto responsabile di lesioni personali stradali, omissione di soccorso e false attestazioni a pubblico ufficiale. Il giovane, la scorsa notte, mentre percorreva a velocita sostenuta via Vittorio Emanuele a Santa Maria di Licodia ha investito un 46enne del posto che stava attraversando la strada fuggendo poi via senza prestargli soccorso. La richiesta d’aiuto telefonica pervenuta alla centrale operativa della Compagnia carabinieri di Paternò, ha consentito alla pattuglia della stazione di Biancavilla di giungere sul posto, far soccorrere il pedone, ancora dolorante in terra, da una ambulanza del 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla (l’uomo è tuttora ricoverato per la frattura della clavicola e di alcune costole). I militari hanno dunque acquisito elementi utili per risalire all'identità dell’investitore. L’analisi delle immagini registrate dalle telecamere attive nella zona dell’incidente hanno immortalato una Panda di colore rosso che ha investito il poveretto per poi fuggire via. I successivi accertamenti sull’intestatario dell’auto hanno condotto gli investigatori in casa del presunto autore del sinistro il quale, al fine di eludere i provvedimenti di legge, ha dichiarato inizialmente di possedere una Panda di colore rosso, ma che l’auto era ferma da circa tre settimane dentro un’officina meccanica di Catania. Ma poi, incalzato dalle domande dei carabinieri, ha confessato di essere l’autore dell’incidente, di essere fuggito perché privo di patente e copertura assicurativa, e di aver nascosto l’autovettura all’interno del terreno di un parente. L’autovettura è stata recuperata e posta sotto sequestro, mentre l’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.

