Due minori investono agenti di polizia e fuggono via dal posto di blocco

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato due ragazzi, di cui uno minorenne, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I due giovani, che viaggiavano a bordo di un motociclo, non si sono fermati all’alt intimato dai poliziotti, impegnati nell’attività di controllo del territorio. Hanno infatti preferito dare gas al motorino e proseguire dritto, investendo gli agenti e dandosi alla fuga. Nonostante i traumi fisici subiti, i poliziotti hanno iniziato un’attività di ricerca che li ha portati presso l’abitazione di uno dei due ragazzi. I due sono infatti tornati a casa poco dopo, presentandosi però appiedati. I poliziotti hanno ricercato e trovato in un luogo nascosto il motociclo che, dopo il controllo dei documenti, è risultato essere privo di copertura assicurativa. Il guidatore tra l’altro, è stato denunciato per guida senza patente poiché recidivo nel biennio. Il motociclo è stato sequestrato penalmente e affidato alla depositeria convenzionata. Gli operatori di polizia coinvolti nell'urto hanno riportato dei traumi giudicati guaribili in dieci giorni.