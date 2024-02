Irruzione allo Sprar di Scordia, aggrediti migranti ospiti

Un gruppo di giovani, dopo avere sfondato a calci la porta d'ingresso, è entrato la notte scorsa nella sede dello Sprar di Scordia, colpendo a pugni alcuni dei giovani migranti ospiti e chi ne ha preso le difese. L'aggressione è stata ripresa dal sistema di telecamere di sicurezza. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Sulla propria pagina di Facebook, lo Sprar di Scordia annuncia di avere "provveduto a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine". "La nostra comunità - si legge in un post accompagnato da foto della porta con il vetro in frantumi - ci ha dimostrato, più di una volta, di essere una realtà d'eccellenza, solidale, accogliente e certamente non razzista. Ci tenevamo a comunicare, prima che girino voci che non hanno ragion d'essere, che l'aggressione che hanno subito i nostri ospiti, mentre dormivano serenamente nelle loro stanze, è assolutamente immotivata. Tuttavia, l'amarezza, lascia spazio alla speranza. Per tale motivo - chiosa la nota su Fb - volevamo ringraziare chi, pur prendendosi qualche pugno, si è speso per cercare di proteggere i nostri ragazzi e il nostro centro".

Sinistra italiana, con i segretari regionale e provinciale del partito, Pierpaolo Montalto e Eugenio Russo, in una nota sottolineano come "l'assalto allo Sprar di Scordia, paese che peraltro si è sempre contraddistinto per essere abitato da una comunità solidale, antirazzista e socialmente molto attiva e impegnata, rappresenta un precedente di gravità inaudita". "Un'aggressione etnica all’interno di un luogo di protezione e assistenza che non può essere tollerata e che non può avere giustificazioni. Non conosciamo con precisione le ragioni che hanno scatenato tanta violenza, ma per le eventuali responsabilità di un singolo esistono le autorità competenti e certamente non possono essere tollerate rappresaglie indiscriminate contro tutti gli ospiti di una comunità. Sinistra italiana, solo pochi giorni fa, insieme a tante altre realtà della sinistra politica e sociale, era scesa in piazza per i fatti di Catania unendosi in presidio alla Villa Bellini con tante donne e uomini, tantissime ragazze e tantissimi ragazzi, per dare solidarietà attiva alla vittima di uno stupro orrendo e per chiedere sicurezza sociale per le nostre comunità. I fatti di Catania però non devono essere strumentalizzati per scatenare una vergognosa violenza razzista e una caccia all’uomo da ventennio fascista".