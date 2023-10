Isola ecologica Lombardo Radice, confronto tra l'assessore all'Ambiente e i residenti

Nel quartiere Borgo-Sanzio è in fase di realizzazione un Centro Comunale di Raccolta Rifiuti in Piazza Lombardo Radice, all’interno di un’area destinata a verde pubblico tra due scuole e in una zona ad altissima densità abitativa. Ieri mattina c’è stato un incontro con l’Assessore all’Ambiente, Ecologia e Verde Pubblico insieme ai Consiglieri Cerri e Scuderi insieme a una rappresentanza dei residenti della zona per discutere delle criticità maggiori.

“L'incontro avuto con l'assessore Tomarchio è il primo, dopo tanti mesi di vane richieste, che i residenti dei condomini adiacenti al costruendo CCR riescono ad ottenere con l'amministrazione. Sicuramente è un segno di disponibilità e sensibilità da parte dell'Assessore, che ringrazio", dichiara l consigliere di municipalità Sergio Scuderi. "Tuttavia permangono le preoccupazioni e le criticità maggiori in merito a un progetto che non è chiaro secondo quale principio si stia realizzando in quell'area, che poteva essere utilizzata per ben altro, considerata anche la destinazione a verde pubblico. Le questioni di natura giuridica verranno approfondite dal Tar di Catania, davanti al quale pende un ricorso introdotto dai residenti del quartiere e il cui esito si attende nei prossimi mesi. Rimangono però le legittime preoccupazioni dei cittadini, che si sono visti inaspettatamente invadere l'area circostante ai loro appartamenti da ruspe ed escavatori per l'ennesima opera di riduzione del verde in centro città.”, conclude Scuderi.

“Uno dei pochissimi spazi verdi naturali presenti nel quartiere Borgo-Sanzio, tra l’altro in mezzo a campi di calcio e basket di due grandi scuole e una zona altamente residenziale, ha rappresentato per ben oltre quarant’anni un vero polmone verde del quartiere, era presente una macchia mediterranea con oasi faunistica. La delusione dei cittadini del quartiere è stata grande e le numerose proteste e le opposizioni dei residenti e dei comitati di quartiere, iniziate dal mese di febbraio scorso, non sono state minimamente considerate", L’incontro di ieri mattina, in Assessorato all’Ambiente, Ecologia e Verde Pubblico si è concluso con l’impegno da parte dell’Assessore ad adoperarsi affinché l’attuale amministrazione tenga conto delle proposte volte a effettuare alcune migliorie in merito all’opera.”, aggiunge la consigliera della municipalità Borgo-Sanzio Angela Cerri.