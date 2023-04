Riapre l'Ispettorato micologico: attenzione all'Amanita verna

Dal 2 maggio riapre l’Ispettorato Micologico dell’Asp di Catania. Il servizio svolge un’azione fondamentale per la tutela della salute pubblica assicurando il riconoscimento e la validazione di funghi eduli freschi spontanei. Attenzione alta, in primavera, all’Amanita verna, fungo velenoso, già in passato responsabile di un caso di intossicazione mortale. Già dal primo aprile è attivo il servizio di reperibilità ospedaliera per garantire un intervento immediato del personale micologo aziendale su segnalazione telefonica, da parte dei Pronto Soccorso ospedalieri, in caso di sospetto avvelenamento da funghi. In tali evenienze è sempre consigliato ai cittadini portare con sé i residui di funghi crudi o cotti, in modo da agevolare il riconoscimento dei funghi responsabili di intossicazione. I micologi aziendali garantiranno, anche in raccordo con i 58 Comuni della provincia, il regolare espletamento delle attività di vigilanza sia sulla vendita di funghi (in occasione di sagre e similari), sia presso i ristoranti. L’Ispettorato resterà aperto presumibilmente fino al 30 giugno per riaprire successivamente, in base alla stagionalità, nel periodo autunnale.