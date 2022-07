Acoset, disposti a San Giovanni La Punta ispezioni con scavi per individuare le perdite

Dopo le segnalazioni di queste ultime settimane giunte da San Giovanni la Punta, Acoset SpA - che si occupa della distribuzione idrica sul territorio - ha predisposto una serie di ispezioni con scavi al fine di individuare le eventuali perdite di condotta. I rilievi preliminari sono stati effettuati in notturna dalle squadre tecniche di Acoset, supervisionati dal direttore Acoset Antonio Coniglio e dal Sindaco del Comune di San Giovanni la Punta Nino Bellia. Oggi si scava già nelle zone tra via Torrisi e zona del Comune, nello specifico via Roma, per una copertura di circa 3 km di condotta ispezionata. “La finalità degli scavi è quella di individuare le eventuali perdite su condotta e ripararle in tempo reale. Questo eviterà le dispersioni idriche che spesso, purtroppo, sono la causa della diminuzione della distribuzione e consentirà, progressivamente, di eliminare i disservizi della zona” - dichiarano il Presidente e il Direttore di Acoset.