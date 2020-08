Gli chiudono il chiosco e scrivono post contro le forze dell'ordine: denunciati

I carabinieri di Scordia hanno denunciato due donne, una di 64 e l’altra di 26 anni, insieme ad un uomo di 36, tutti del posto, perché ritenuti responsabili di vilipendio delle forze armate, mentre il terzo di istigazione a delinquere. I fatti che hanno originato la denuncia dei tre all’autorità giudiziaria risalgono a qualche giorno addietro, quando, nell’ambito dei servizi predisposti per il contenimento del Coronavirus, i militari avevano effettuato un controllo un chiosco bar e proceduto alla sua temporanea sospensione a seguito delle irregolarità riscontrate. Tale provvedimento dei militari, però, aveva suscitato il vivo risentimento dei denunciati nei confronti di Carabinieri e degli appartenenti in genere alle forze di polizia, manifestato attraverso dei messaggi pubblicati sul Facebook. In particolare, le due donne esprimevano tutto il loro disprezzo e frasi irriguardose mentre l’uomo, addirittura, incitava gli altri utenti a commettere atti violenti nei confronti dei militari.

