Istruttore di guida avrebbe molestato allieve minorenni: picchiato dai genitori e poi interdetto dal Gip

Divieto temporaneo di esercitare la professione per un istruttore di guida. Il provvedimento, richiesto e ottenuto dai carabinieri è stato emesso dal Gip del tribunale etneo, nei confronti di un 51enne gravemente indiziato di violenza sessuale continuata e aggravata, commessa nei confronti di diverse donne, anche minorenni.

Il pestaggio da parte dei genitori di una ragazzina

Le indagini dei militari sono partire a seguito di una violenta aggressione subita, a fine giugno, dall’indagato a Picanello. Autori del pestaggio un uomo ed una donna, che lo avevano prima accusato di pedofilia e poi picchiato di santa ragione fratturandogli una costola, procurandogli un trauma cranico e ferendolo al volto con una lametta.

Le indagini

I militari dell’Arma, dopo aver identificato subito autori dell’agguato, hanno scoperto che si trattava dei genitori di una ragazza che circa 3 anni fa, quando aveva ancora 14 anni, avrebbe subito degli atti di natura sessuale durante le lezioni di guida per il conseguimento della patente per la conduzione di minicar. Approfittando del suo ruolo di istruttore, l'indagato avrebbe più volte palpeggiato le gambe della ragazzina e, in un’occasione, l’avrebbe addirittura condotta in un luogo isolato per approfittare di lei. In quella circostanza, il presunto pedofilo l’avrebbe fatta scendere dal veicolo, avvicinandosi poi da dietro per strofinare le proprie parti intime su di lei, con lo stratagemma di illustrarle il percorso da seguire.

Altri sei casi di molestie sessuali

Le indagini hanno fatto emergere che l'istruttore non era nuovo a episodi simili a quelli di cui è stata vittima la 14enne, figlia daella coppia autrice del pestaggio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero stati numerosi gli episodi di violenza sessuale commessi dall'istruttore, sempre con lo stesso metodo. Le vittime sarebbero ben 7 allieve, di cui, al momento dei fatti, 2 appena maggiorenni e 5 minorenni, con età comprese tra i 14 e i 17 anni.