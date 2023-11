Istruzione, Consiglio scolastico provinciale approva dimensionamento per il 2024-2025

La normativa nazionale e regionale sul dimensionamento scolastico in Sicilia impongono misure di accorpamento e fusione delle istituzioni scolastiche delle città metropolitane e dei liberi consorzi destinando alle conferenze provinciali il compito di tracciare gli istituti da sopprimere e accorpare.

"La Conferenza scolastica provinciale presieduta, su delega del sindaco, da Ivan Albo ha adottato le linee per contenere e razionalizzare il dimensionamento nella provincia", si legge in una nota diffusa dalla Città metropolitana. "Il dimensionamento scolastico nell’anno scolastico 2024-2025 non avrà conseguenze sugli alunni delle zone montane più remote, nei distretti più colpiti dal rischio illegalità e dalla dispersione scolastica, in cui le scuole e i loro presidi fungono a presidio di legalità. Saranno accorpati giuridicamente ad altre scuole esistenti 17 istituzioni scolastiche per tutta la provincia senza intaccare minimamente i plessi attualmente esistenti. I dirigenti e i funzionari amministrativi delle 17 istituzioni accorpate sono il vero impulso che imponeva la norma nazionale e regionale a cui le Conferenze provinciali hanno dovuto dare riscontro", prosegue la comunicazione

“Le decisioni che abbiamo messo ai voti e approvato – afferma Ivan Albo – hanno tenuto conto di criteri confacenti e condivisi, garantendo continuità didattica territoriale dell’esistente e una attenzione particolare anche a peculiarità come per l’aeronautico Ferrarin di Catania a rischio autonomia votato a maggioranza”. Adesso le decisioni assunte dalla conferenza scolastica provinciale di Catania andranno notificate a Palermo ove, ci auguriamo tutti, non subiscano modifiche dall’assessorato regionale all’istruzione", conclude Albo.