L'avvocato Ivan Albo nominato consulente della Città Metropolitana

Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha nominato il cugino Ivan Albo consulente della città metropolitana etnea a titolo gratuito. Vanta quindici anni di esperienza nel settore della pubblica amministrazione maturata, anche, nel comune etneo di San Gregorio ed è cresciuto nello studio legale Trantino. "Una sfida avvincente dentro un’altra sfida ancora più avvincente dettata dalla complessità del sistema istituzionale delle ex province regionali. La Città Metropolitana è da 11 anni quasi priva di una regia politica. Per questo - commenta Albo - tenteremo di traghettare l’ente verso un processo di piena normalizzazione in attesa che la riforma elettorale prima e le elezioni nel proseguo ridiano pieno valore ad un ente sovra comunale, qual e’ Città Metropolitana, dal determinante valore organizzativo e di coordinamento dell’andamento e pieno funzionamento degli enti locali comunali".