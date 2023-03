"Jerry Calà sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo"

"Jerry sta bene, per fortuna l'infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti". Il manager di Jerry Calà, Alex Intermite, rassicura così - parlando con l'Adnkronos - sulle condizioni di salute dall'attore, colto da malore ieri notte a Napoli, dove si trova da settimane per girare il suo nuovo film nel doppio ruolo di regista e protagonista 'Chi ha rapito Jerry Calà?'.

"Sono venuto subito da lui e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta bene. Gli è stato impiantato uno stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro", dice Intermite dopo aver fatto visita a Calà alla Clinica Mediterranea, dove l'attore e regista è ricoverato.

Tra le prime testimonianze di affetto e preoccupazione, è arrivata quella di Mara Venier, legata da lunga amicizia a Jerry Calà, con cui, negli anni 80, è stata anche sposata: "Grazie alla Clinica Mediterranea di Napoli...amore mio che spavento mi hai fatto prendere".