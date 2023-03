Julian Assange cittadino onorario di Catania

Passa con la maggioranza dei presenti in aula la mozione del M5S sulla cittadinanza onoraria a Julian Assange, primo firmatario il capogruppo Graziano Bonaccorsi. Il giornalista australiano è il cofondatore di WikiLeaks, organizzazione che ha permesso ai mass media e all'opinione pubblica globale di accedere a notizie, documenti e immagini occultate da governi e istituzioni internazionali. Dall'11 aprile 2019 è incarcerato nel Regno Unito presso la Prigione Belmarsh ,prima per violazione dei termini della libertà su cauzione conseguente a controverse accuse di stupro della Svezia, e poi in relazione ad una sopraggiunta richiesta di estradizione fatta dagli Stati Uniti d'America per le accuse di cospirazione e spionaggio. Il 21 aprile dello scorso anno la Westminster Magistrates’ Court di Londra ha emesso un ordine formale di estradizione negli Usa.

"Assange ha pagato un prezzo durissimo per il suo coraggio e la sua onestà intellettuale: ha perduto la libertà e ora rischia la vita. Non possiamo più stare a guardare - afferma Graziano Bonaccorsi - e consentire che chi si è battuto per la libertà d’informazione sia sottratto ingiustamente alla sua famiglia e finisca i suoi giorni in prigione in condizioni disumane. Chi tace è complice. Ringrazio tutti i colleghi che hanno avuto la sensibilità di votare la mozione, precedentemente votata in V Municipalità grazie all'impegno del consigliere Santo Musumeci".