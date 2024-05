Vendeva ketamina ed ecstasy nei pressi del castello Ursino, 26enne posto ai domiciliari

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante hanno arrestato un 26 enne di origini straniere, residente nel quartiere degli Angeli Custodi, che spacciava droghe sintetiche. Dopo aver acquisito delle informazioni sull'attività illegale del giovane, i militari hanno iniziato a monitorarlo a distanza, notando i suoi frequenti movimenti tra le vie della città, in particolar modo in zona Castello Ursino. Tra una telefonata e l’altra al suo cellulare, era solito avvicinare i passanti per cedere delle piccole confezioni di plastica, ricevendo in cambio il denaro che intascava. Ciclicamente, il ragazzo si allontanava da piazza Federico di Svevia per raggiugere, a piedi, i vicoletti nei pressi di piazza Stesicoro dove faceva perdere le tracce per poi ritornare, dopo qualche minuto, nella sua zona di spaccio.

Ricostruita la dinamica dei suoi spostamenti, i carabinieri hanno deciso di far scattare il blitz proprio quando il pusher stava rientrando dal "covo" di piazza Stesicoro, essendo certi che si fosse già rifornito di droga. Lo spacciatore vistosi circondato, ha tentato di fuggire senza però riuscirci, dato che gli operatori avevano bloccato ogni via di fuga. Nella tasca del suo giubbotto erano presenti diverse tipologie di droghe: una bustina di marijuana, 7.5 grammi "in pietra" di ectsasy e 4.5 grammi di ketamina, ancora da dividere in dosi. Il 26enne è stato quindi arrestato e condotto agli arresti domiciliari, mentre le sostanze rinvenute sono state sequestrate.