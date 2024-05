Sorpreso in centro dalla polizia con un kit per furti d'auto: denunciato un 26enne

Nella serata di ieri, gli agenti della polizia, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Vittorio Emanuele II a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di due persone che armeggiavano in modo sospetto vicino ad alcune auto in sosta.

Giunti sul posto, gli operatori hanno identificato i due soggetti, due catanesi già noti alle forze dell'ordine per i loro precedenti penali, rispettivamente di 19 e 26 anni. Nel corso di una perquisizione personale, il 26enne è stato trovato in possesso di una chiave inglese, un grimaldello e un dispositivo OBD, uno strumento elettronico utilizzato per manomettere le centraline delle auto.

Alla luce di quanto rinvenuto, gli arnesi da scasso sono stati sottoposti a sequestro e il 26enne è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

