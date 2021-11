L'Ambasciatore della Danimarca incontra il Prefetto di Catania

Nel pomeriggio odierno il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha ricevuto in Prefettura, proveniente da Lampedusa, l’Ambasciatore di Danimarca, Mr. Anders Carsten Damsgaad, accompagnato dal ministro Consigliere, vice capo della missione diplomatica danese in Italia, Mr. Jens Ole Bach Hansen e dal Console Onorario di Danimarca, Mr. Domenico Speciale. Nel corso del cordiale incontro sono stati trattati temi di interesse generale quale quello dei cambiamenti climatici che sta interessando in questi ultimi mesi la comunità internazionale. In proposito l’Ambasciatore ha mostrato attenzione e partecipazione per gli eventi meteorologici avversi, sui quali il Prefetto si è soffermato, che hanno interessato l’area etnea e la città di Catania, provocando ingenti danni.

Analogo interesse il Diplomatico ha prestato con riguardo ai fenomeni eruttivi dell’Etna che da mesi si contraddistingue per eventi parossistici e emissione di grandi quantità di cenere che ricade sui Comuni del versante sud est. E’ stato anche affrontato il tema dei migranti che interessa particolarmente le coste siciliane e anche quelle del Capoluogo dove, peraltro, ha sede l’Agenzia Frontex. Su questo tema, ha manifestato apprezzamento per l’impegno italiano nella gestione del fenomeno migratorio e per le modalità dell’accoglienza, illustrate dal Prefetto. L’Ambasciatore al termine del colloquio nel riconoscere al territorio catanese una peculiare ricchezza di bellezze naturali, storiche ed architettoniche, ha ringraziato il Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta.