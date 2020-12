L’assessore Parisi consegna cantiere rifacimento del campo scuola di atletica leggera

Venerdì 4 dicembre alle ore 10,00 nel Campo “Scuola” di atletica leggera di via Grasso Finocchiaro, a Picanello, l’assessore allo Sport e alle politiche comunitarie Sergio Parisi consegnerà alla ditta esecutrice l’inizio dei lavori per la ristrutturazione dell’impianto sportivo realizzato negli anni ’60 del secolo scorso. Il progetto dell’ammodernamento del Campo Scuola, finanziato con i fondi europei del Pon Metro per le città metropolitane, venne adottato nello scorso mese di giugno dalla giunta comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese su proposta dell’assessore alle politiche comunitarie Sergio Parisi, completando l’iter burocratico, con l'apertura del cantiere per eseguire i lavori, in soli cinque mesi. Sono previsti il rifacimento del tracciato della pista; la fornitura di tutti i dispositivi relativi ai salti in lungo, in alto e con l’asta e quello dei lanci; il rifacimento dei muri perimetrali, degli spogliatoi e della tribunetta; nuovi impianti d’illuminazione e d’irrigazione. I lavori sono stati aggiudicati per un valore contrattuale di 784,727 mila euro, con un ribasso del 20,66 % sulla base d’asta, oltre le somme a disposizione per gli oneri della sicurezza.