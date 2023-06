L’Avis di Caltagirone compie 50 anni e fa festa in piazza

L’Avis di Caltagirone compie 50 anni. La sua storica sede di via Pietro Paolo Vasta si accinge a festeggiare mezzo secolo di vita. Per l’occasione il direttivo dell’associazione, con in testa il presidente, cavaliere Giacomo Rimmaudo, insieme al Gruppo giovani dei volontari organizza, sabato 17 giugno, la festa per il significativo traguardo.

Appuntamento alle 16 nel piazzale d’ingresso della Villa comunale da dove, in corteo e accompagnati dall’associazione musicale “Luigi Sturzo”, i partecipanti raggiungeranno la Cattedrale di San Giuliano, all’interno della quale, con inizio alle 17, il vescovo Calogero Peri presiederà la celebrazione della Santa Messa. La Scala di Santa Maria del Monte sarà, dalle 18, la seconda “location” della festa. Qui, in sinergia con l’Amministrazione comunale e grazie al lavoro del Servizio verde pubblico del Comune e di Marco De Caro, è stato allestito un disegno a tema con diverse centinaia di piantine. Poi gli scout del Cngei doneranno, in piazza Municipio, palloncini colorati ai più piccoli. Alle 19, nel Palazzo municipale, momento di convivialità con ringraziamenti e foto di gruppo. Infine, alle 21, in piazza Municipio, “MUSICAVIS”, spettacolo condotto da Molly Narciso, con piùTrentanove Band (musica italiana), il giovane cantante calatino Riccardo Azzara (in arte Mangelhaft) e un gioco di danza e fuoco intitolato “Sciàra”, a cura dell’artista GiulianGiuliana.

Durante l’intero pomeriggio (dalle 14 alle 20), in piazza Umberto, su iniziativa del medico Francesco Scimonelli e dell’intero direttivo. la ricorrenza dei 50 anni sarà suggellata dall’annullo filatelico del timbro commemorativo in collaborazione con Poste italiane Spa. Da lunedì 26 giugno (e per l’intero 2023) sarà possibile recarsi nella sede Avis per ritirare una delle tre cartoline commemorative, caratterizzate dal timbro ufficiale di Poste Italiane, realizzate da due designer amici dell’Avis: Giuseppe Franco e Barbara Scerbo, quest’ultima ideatrice e curatrice della campagna promozionale per i 50 anni dell’associazione. Un plauso ai volontari, a partire dal loro presidente Giacomo Rimmaudo, "per l'impegno appassionato e professionale che profondono a favore di una giustissima causa", giunge dal sindaco Fabio Roccuzzo.