L'Umi compie 80 anni, Stefano Papa: "Previsti importanti appuntamenti nel corso del 2024"

Il presidente regionale dell'Unione Monarchica Italiana, Stefano Papa, ha diffuso una nota rivolta a tutta la popolazione siciliana, facendo un bilancio dell'anno andato in archivio, rappresentando i nuovi propositi per il 2024 e gli eventi più importanti che vedranno il gruppo protagonista.

"Siciliani, si è concluso un anno nel quale alla vana speranza di una conclusione della guerra in Ucraina abbiamo invece assistito ad una recrudescenza dei conflitti in varie parti del mondo - scrive Stefano Papa -. Colpisce quanto sta accadendo in particolare nella Striscia di Gaza ed è impensabile che le parti in causa non possano trovare una soluzione nel più breve tempo possibile insieme alla Comunità Internazionale: la pace dev’essere necessariamente l’obiettivo da ottenere, non ci sono altre strade da percorrere.

La speranza è che le armi tacciano in tutti i territori dilaniati dalle guerre. Il 2023 è stato anche il primo anno di lavoro del governo nazionale e di quello regionale: ci affidiamo ai nostri rappresentanti affinché operino sempre nell’interesse superiore della nostra Nazione e della Regione Siciliana. Quest’anno la Presidenza Nazionale dell’UMI ha organizzato un’importante serie di appuntamenti sul territorio nazionale che ha affiancato gli eventi online. La nostra associazione continua a crescere con la guida sicura del Presidente Nazionale Alessandro Sacchi e dei Vice Presidenti Michele Pivetti Gagliardi ed Edoardo Pezzoni Mauri. Il 2024 l’UMI compirà i suoi primi 80 anni e la Presidenza Nazionale sta già preparando gli appuntamenti per onorare al meglio il prestigioso traguardo. Con la guida del Vice Presidente Nazionale Pivetti Gagliardi anche il nostro coordinamento regionale sta programmando i prossimi eventi: su tutti spicca la visita del Principe Aimone di Savoia prevista per la prossima primavera a Palermo. Sarà un appuntamento storico di altissimo profilo nel quale saranno coinvolte le più importanti cariche istituzionali della Regione Siciliana. Buon 2024 a tutti voi e alle vostre famiglie".