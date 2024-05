La fonte artistica sul mare di Pozzillo tornerà al suo splendore. La fontana simbolo della frazione marinara, nota anche al grande pubblico per aver fatto da sfondo al film “La prima notte del dottor Danieli”, negli anni è stata oggetto di ripetuti atti vandalici da parte di graffitari che l’hanno selvaggiamente imbrattata. Il sindaco Roberto Barbagallo e il presidente del consiglio comunale Michele Greco hanno accolto il gesto di sensibilità e generosità della ditta “Restauro D'arte Monumentale”, con lunga esperienza nel settore del restauro e della riqualificazione di spazi esterni, che si è offerta di ripristinare gratuitamente le condizioni di decoro e pulizia della fonte. I restauratori sono all’opera per rimuovere gli antiestetici tag e murales presenti nei muri della fonte.

“Ringraziamo la ditta di comprovata esperienza nel settore per il gesto di grande sensibilità e generosità, a beneficio della città e dell’intera comunità. E’ un atto di cittadinanza attiva che rincuora e stimola tutti noi ad apprezzare e a prenderci cura delle nostre bellezze. La fonte di Pozzillo ha un grande valore storico e affettivo per Acireale e per tanti acesi. Questo luogo è uno dei più suggestivi del nostro litorale e rivederlo pulito sarà una gioia per tanti, -dichiarano congiuntamente il sindaco e il presidente del consiglio comunale-. La speranza di tutti è ovviamente che i muri della fontana possano restare puliti a lungo. Ricordiamo che imbrattare i luoghi pubblici con le bombolette spray non è una forme d’arte. E’ un atto vandalico, è un reato. Tag e disegni sui muri hanno un alto impatto visivo sgradevole e sono costosi da rimuovere, chi pensa di essere in diritto di esprimere così una qualsiasi forma d’arte deve invece considerare che crea un grosso danno ai nostri luoghi e alla comunità".

L’assessore ai Lavori Pubblici e al Decoro Urbano Salvo Licciardello annuncia che a breve l’area sarà interessata da un intervento di riqualificazione: “Sarà installata una videocamera di sorveglianza per scoraggiare eventuali ulteriori raid vandalici. Inoltre è imminente anche il ripristino della fonte d’acqua e dell’impianto d’illuminazione”.