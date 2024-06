La generazione della sostenibilità e territorialità vince in Sicilia a livello nazionale "Avanzi con Gusto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Viagrande, Taormina Mazzeo, Ficarazzi, Alcamo, cos'hanno in comune? L'eccellenza di studenti insegnanti e famiglie, nonni comprese, che ha portato 4 istituti a vincere i premi nazionali messi in palio da Parmalat Latte Sole nell'ambito del concorso contro lo spreco alimentare e per la territorialità, "Avanzi con Gusto!” Ed inoltre l'istituto comprensivo Verga di Viagrande ha stravinto a livello nazionale anche il premio della giuria popolare, cioè la comunità coesa ha votato per la propria scuola, le famiglie, i quartieri, la parrocchia.

Questa è una bellissima lezione un esempio da imitare ovunque in Italia. Ecco perchè il 3 giugno dalle 9,30 al Parco dei Miti di Zafferana etnea festeggiamo le scuole e in particolare le classi di Viagrande con una grande festa all'insegna della tradizione, delle tipicità e della sensibilizzazione al risparmio alimentare ed energetico, sì, perché le motivazioni che hanno portato a ottenere i premi nazionali vertono anche sull'impatto energetico delle ricette ideate, ecco come hanno risposto le classi di Viagrande! "Per realizzare il Panfruttino sono stati privilegiati prodotti biologici e a Km zero.

Non è stata utilizzata né acqua. né strumenti elettrici ed è stato usato il pandoro avanzato dalle feste natalizie. Abbiamo cercato di non sprecare niente e di utilizzare anche la buccia grattugiata delle arance usate per decorare e aromatizzare la crema. E' stata prestata attenzione ai materiali di imballaggio quali ad es. le bottiglie in PET che è l'imballaggio più riciclato a sostegno della salvaguardia ambientale. Quanto, secondo te, il piatto rispetta la territorialità, la stagionalità e la biodiversità degli ingredienti? Specifica la motivazione. Sono stati usati prodotti biologici e a Km zero, ad es. la spremuta di arance, di stagione, è stata fatta utilizzando le arance raccolte da una nostra alunna dal proprio giardino. Siamo in Sicilia, la terra degli agrumi e per noi era importante utilizzare i nostri prodotti locali. La spremuta di arance è stata utilizzata per inumidire il pandoro."