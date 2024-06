La Lamborghini della polizia ha fatto tappa a Catania

La Lamborghini Urus è stata tra le principali attrazioni del festival internazionale del fumetto “Etna Comics”. Il veicolo in dotazione alla polizia ha suscitato l’interesse e la curiosità delle migliaia di visitatori che hanno avuto modo di avvicinarsi allo stand della questura di Catania dove gli agenti della stradale e della scientifica hanno fatto conoscere, tra le altre cose, le iniziative a carattere solidale che, durante l’anno, vengono sviluppate a beneficio della comunità anche grazie alle auto come la Lamborghini Urus. Infatti, l’auto è allestita con un equipaggiamento costituito da vari elementi indispensabili per garantire i servizi di pubblica sicurezza e da importanti dispositivi salvavita, come un defibrillatore per interventi di primo soccorso e un particolare frigorifero portatile per agevolare il trasporto degli organi in assoluta sicurezza, in collaborazione con il centro nazionale trapianti.

Durante la trasferta catanese, è stato possibile ammirare la Lamborghini Urus in diverse piazze e vie della città particolarmente frequentate da giovani e turisti. La particolare auto della polizia, guidata dagli agenti Marco e Christian, nel fine settimana ha fatto tappa nell’incantevole scenario dei Faraglioni di Aci Trezza, nel centro storico di Aci Castello e ad Acireale dove è stata la guest star indiscussa per l’intero pomeriggio. Nella splendida cornice di piazza Duomo, dove sorgono le monumentali chiesa Madre e chiesa “San Pietro”, che si incrociano fra loro costituendo una delle piazze più belle della Sicilia, la Lamborghini ha catturato l’interesse dei tanti bambini presenti che non hanno perso l’occasione di una foto ricordo insieme ai genitori.