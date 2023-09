Oggi la polizia festeggia il suo santo patrono San Michele Arcangelo. Come ogni anno, la Questura ha celebrato questa ricorrenza con una Messa officiata dall’Arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna e concelebrata dal Cappellano della Polizia di Stato. Questa volta, ad ospitare donne e uomini della polizia è stata la chiesa di San Benedetto, in via dei Crociferi che ha prestato la prestigiosa cornice di affreschi e preziosi ornamenti barocchi alla celebrazione dell’Angelo combattente, simbolo dell’impegno e del sacrificio degli uomini in divisa in difesa della libertà e dei diritti dei cittadini.

Alla cerimonia, il Questore di Catania dott. Vito Calvino ha accolto il Prefetto di Catania dott.ssa Maria Carmela Librizzi, il Sindaco Enrico Trantino, i Comandanti Provinciali di Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e le Autorità militari e civili della provincia etnea. Nella stessa giornata, è stato anche organizzato il “Family Day”, una giornata di incontro e vicinanza tra l’Istituzione e le famiglie dei poliziotti che hanno avuto la possibilità di visitare le strutture e le attrezzature specialistiche utilizzate dalla Polizia di Stato. L’evento si è svolto all’interno del X Reparto Mobile.